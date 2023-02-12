В Турции через 6 дней после землетрясения из-под завалов вытащили еще одного живого ребенка. Видео

В турецкой провинции Хатай через 150 часов – 6 дней – после землетрясения, всколыхнувшего страну 6 февраля, живым достали из-под завалов еще одного ребенка. Ее госпитализировали медики.

Видео дня

Видео удивительного спасения опубликовал турецкий телеканал TRT Haber. То, что малыши выжили, находясь без воды и еды под завалами в течение такого длительного времени, действительно кажется невероятным (чтобы посмотреть видео, докройте до конца новости).

Напомним: также накануне в турецком Кахраманмараше из-под завалов дома спустя 128 часов после землетрясения спасли двухмесячного ребенка. Малыша срочно госпитализировали. И горожане, и спасатели не скрывали огромную радость после того, как ребенок был спасен живым.

Между тем представитель Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD) при правительстве Турции Орхан Татар сообщил, что энергия, освобожденную смертоносным землетрясением, сравнима с мощностью 500 атомных бомб. По состоянию на утро 12 февраля в стране подтверждено 24 617 жертв природного катаклизма, и еще более 3,5 тысячи человек – в Сирии.

Поисковая операция продолжается. Под завалами остается много людей, среди которых могут быть и украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– президент Владимир Зеленский посетил посольство Турецкой Республики в Украине, чтобы почтить память людей, погибших от разрушительного землетрясения 6 февраля. К импровизированному мемориалу он возложил цветы от имени народа Украины, а также сделал запись в книге скорби;

– в Турции сняли на видео момент землетрясения, которое произошло 6 февраля. Амплитуда колебаний, которую удалось зафиксировать, поражает.

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