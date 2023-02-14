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В Турции 18-летнего парня спасли из-под завалов спустя 198 часов после землетрясения. Фото и видео

Анна Паскевич
Мир
2 минуты
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В Турции 18-летнего парня спасли из-под завалов спустя 198 часов после землетрясения. Фото и видео

На юге Турции в провинции Адияман спасли 18-летнего парня из-под завалов здания, которое было разрушено мощным землетрясением 6 февраля. Мухаммед Кафер 198 часов (более 8 дней) провел под руинами.

Видео дня

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на CNN Turk. Отмечается, что это уже третья спасательная операция во вторник (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

В Турции 18-летнего парня спасли из-под завалов спустя 198 часов после землетрясения. Фото и видео

Мухаммед пережил мощное землетрясение 6 февраля и сильный афтершок спустя несколько часов. Парня госпитализировали.

Немногим ранее во вторник спасатели спасли из-под завалов многоквартирного дома в турецкой провинции Кахраманмараш двух братьев. По данным Anadolu, 17-летний Мухаммед Энес Енинар и 21-летний Баки Енинар были доставлены в больницу, об их состоянии не сообщается.

Кроме того, во вторник в Кахраманмараше были спасены мальчик и мужчина.

В Турции 18-летнего парня спасли из-под завалов спустя 198 часов после землетрясения. Фото и видео

Спасатели вновь работали всю ночь, чтобы вытащить оставшихся в живых. Однако некоторые бригады стали сворачивать операции, поскольку холода уменьшили и без того небольшие шансы на выживание. В частности, часть спасателей из Польши объявили, что улетают в среду.

А заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс заявил в понедельник, что этап спасения "близится к завершению", и основное внимание уделяется убежищу, еде и обучению.

В Турции 18-летнего парня спасли из-под завалов спустя 198 часов после землетрясения. Фото и видео

Президент Сирии Башар аль-Асад согласился на дополнительную помощь ООН из Турции пострадавшим на северо-западе Сирии, регионе, который до сих пор получал мало помощи.

Землетрясение в Турции стало одним из самых смертоносных в современной истории страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, общее число погибших в Турции и Сирии превысило 37 тыс. человек.

Одна из спасенных, женщина, выжившая с новорожденным, рассказала о пережитом. Некла Камуз с сыном провели под завалами четыре дня.

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