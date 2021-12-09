На борту самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Протасевичем не было угрозы взрыва – прокуратура Польши

В Польше следователи пришли к выводу, что угрозы взрыва самолета Ryanair, который экстренно посадили в аэропорту Минска с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, не было. Инцидент произошел 23 мая и вызвал большой резонанс.

Об этом говорится в заявлении прокуратуры Польши, опубликованном в четверг, 9 декабря. Расследование проводилось Мазовецким отделением Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Как сказано в сообщении, пилот получил информацию о такой угрозе еще до того, как отправил электронное письмо о предполагаемом размещении взрывчатки в самолете. В то же время, как выяснили расследователи поведение персонала аэропорта, а также действия экстренных служб говорят о "полном отсутствии угрозы".

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Информация о якобы взрывчатке на борту была предлогом, чтобы заставить пилота приземлиться в столице Беларуси, утверждают расследователи.

Ранее украинский летчик-испытатель Александр Лиходед рассказал, что диспетчер не имел права давать рекомендации пилоту о посадке самолета. По словам эксперта, он мог только помогать экипажу самостоятельно принимать решение.

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