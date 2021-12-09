На борту самолета Ryanair с белорусским оппозиционером Протасевичем не было угрозы взрыва – прокуратура Польши
В Польше следователи пришли к выводу, что угрозы взрыва самолета Ryanair, который экстренно посадили в аэропорту Минска с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, не было. Инцидент произошел 23 мая и вызвал большой резонанс.
Об этом говорится в заявлении прокуратуры Польши, опубликованном в четверг, 9 декабря. Расследование проводилось Мазовецким отделением Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Как сказано в сообщении, пилот получил информацию о такой угрозе еще до того, как отправил электронное письмо о предполагаемом размещении взрывчатки в самолете. В то же время, как выяснили расследователи поведение персонала аэропорта, а также действия экстренных служб говорят о "полном отсутствии угрозы".
Информация о якобы взрывчатке на борту была предлогом, чтобы заставить пилота приземлиться в столице Беларуси, утверждают расследователи.
Ранее украинский летчик-испытатель Александр Лиходед рассказал, что диспетчер не имел права давать рекомендации пилоту о посадке самолета. По словам эксперта, он мог только помогать экипажу самостоятельно принимать решение.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Минске (Беларусь) 23 мая задержали белорусского журналиста и основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Вместе с ним схватили его девушку Софию Сапегу.
Это произошло во время экстренной посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс.
Ранее белорусский провластный Telegram-канал опубликовал видео с якобы "признанием" Сапеги. Девушка говорит, что она публиковала данные о силовиках Беларуси. Мать Софии назвала эти показания "дурным сном или подставой".
Прокуратура в Минске объявила россиянке о подозрении в разжигании вражды, за что ей грозит до 12 лет тюрьмы. В Беларуси девушку Протасевича и еще 4 человек признали политзаключенными.
Многие мировые лидеры осудили задержания Протасевича. Нелегитимного президента Беларуси Александра Лукашенко они назвали угрозой международной безопасности и призвали усилить давление на него.