В Беларуси опубликовали видео с "признанием" Софии Сапеги в сливе личной информации о силовиках
Россиянка София Сапега, которую задержали вместе с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, якобы дала "признательные показания". В сети появилось видеозапись с ней.
Кадры опубликовал белорусский провластный Telegram-канал "Желтые сливы". На них девушка говорит, что "публиковала личную информацию о силовиках" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"23 мая 2021 года я летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел (Беларуси – ред.)", – заявила Сапега.
Ранее адвокат девушки Александр Филанович заявил, что ее содержат в СИЗО КГБ. А 25 мая Сапегу допросили и арестовали на два месяца.
По словам защитника, девушку подозревают в совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. С деталями инцидента можно ознакомиться здесь.
Отец Романа назвал это хорошо спланированной акцией спецслужб. Мужчина сравнил произошедшее с террористическим актом.
Также появилось обращение журналиста, записанное из СИЗО, в котором он говорит, что "дает признательные показания".
В то же время правозащитники признали Протасевича политическим узником.
В сети опубликовали полную версию переговоров диспетчера с экипажем самолета Ryanair, который экстренно посадили в Минске.
Инцидент с задержанием Протасевича вызвал большой международный резонанс. Что грозит власти Беларуси за это – читайте в нашем материале.