В Беларуси опубликовали видео с 'признанием' Софии Сапеги в сливе личной информации о силовиках

Россиянка София Сапега, которую задержали вместе с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, якобы дала "признательные показания". В сети появилось видеозапись с ней.

Кадры опубликовал белорусский провластный Telegram-канал "Желтые сливы". На них девушка говорит, что "публиковала личную информацию о силовиках" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"23 мая 2021 года я летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел (Беларуси – ред.)", – заявила Сапега.

Ранее адвокат девушки Александр Филанович заявил, что ее содержат в СИЗО КГБ. А 25 мая Сапегу допросили и арестовали на два месяца.

По словам защитника, девушку подозревают в совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года.

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