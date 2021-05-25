Мать Сапеги – о "показаниях" дочери: это сон или подстава
Мать Софии Сапеги, задержанной вместе с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, отреагировала на "признательные показания" дочери. Она отметила, что не понимает, о чем говорит дочь.
Комментарий Анны Дудич опубликовал российский пропагандистский телеканал RT. Женщина назвала происходящее "сном или подставой".
"Я не понимаю, какое она к этому имеет отношение. Откуда эта информация? Что она говорит? Я не понимаю вообще. Или я запуталась, или это сон, или это подстава", – сказала Дудич.
Ранее белорусский провластный Telegram-канал опубликовал видео с якобы "признанием" Сапеги. Девушка говорит, что она публиковала данные о силовиках Беларуси.
До этого, 25 мая, ее допросили в КГБ и избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. С деталями инцидента можно ознакомиться здесь.
Отец Романа назвал это хорошо спланированной акцией спецслужб. Мужчина сравнил произошедшее с террористическим актом.
Также появилось обращение журналиста, записанное из СИЗО, в котором он говорит, что "дает признательные показания".
В то же время правозащитники признали Протасевича политическим узником.
В сети опубликовали полную версию переговоров диспетчера с экипажем самолета Ryanair, который экстренно посадили в Минске.
Инцидент с задержанием Протасевича вызвал большой международный резонанс. Что грозит власти Беларуси за это – читайте в нашем материале.