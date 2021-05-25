Мать Сапеги – о 'показаниях' дочери: это сон или подстава

Мать Софии Сапеги, задержанной вместе с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, отреагировала на "признательные показания" дочери. Она отметила, что не понимает, о чем говорит дочь.

Комментарий Анны Дудич опубликовал российский пропагандистский телеканал RT. Женщина назвала происходящее "сном или подставой".

"Я не понимаю, какое она к этому имеет отношение. Откуда эта информация? Что она говорит? Я не понимаю вообще. Или я запуталась, или это сон, или это подстава", – сказала Дудич.

Ранее белорусский провластный Telegram-канал опубликовал видео с якобы "признанием" Сапеги. Девушка говорит, что она публиковала данные о силовиках Беларуси.

До этого, 25 мая, ее допросили в КГБ и избрали меру пресечения в виде ареста на два месяца.

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