Диспетчер Беларуси не имел права давать рекомендации Ryanair: летчик-испытатель ВСУ проанализировал запись переговоров

Белорусский диспетчер, который 23 мая сообщил самолету Ryanair рейса Афины – Вильнюс о "бомбе" на борту, не имел права давать рекомендации пилоту. Он мог лишь помогать экипажу пассажирского лайнера самостоятельно принимать решения.

Соответствующее заявление в пятницу, 28 мая, сделал летчик-испытатель, полковник Воздушных сил ВС Украины Александр Лиходед. Военный принял участие в обсуждении инцидента в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". Оно транслировалось на YouTube-канале Shuster online (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отмечается, что представитель Беларуси, который связывался с пилотом Ryanair, рекомендовал садить самолет в аэропорту Минска.

Член экипажа воздушного судна переспросил, откуда поступила такая рекомендация.

"Откуда поступила рекомендация приземлиться в Минске? Она поступила от компании, администрации аэропорта вылета или администрации аэропорта прибытия?" – спрашивал пилот.

Видео дня

"Это наша рекомендация", – отвечал диспетчер. Пилот попросил повторить, что и сделал переговорщик. Потом пилот еще раз спросил: "Вы говорите, что это ваша рекомендация?" "Подтверждаем", – ответил диспетчер из Минска.

Лиходед назвал такие действия переговорщика неприемлемыми.

"Диспетчер не имел права даже озвучивать слова: "Мы вам рекомендуем". Это запрещено, даже советы. В случае бомбы на борту диспетчер не имеет права давать рекомендации, указания и советы. Он должен только слушать информацию от командира [экипажа], который принимает там решение в зависимости от обстановки, и помогать выполнять это дело", – подчеркнул военный.

Экс-глава Службы безопасности Украины, нардеп от "Батьківщини" Валентин Наливайченко, который тоже находится в студии, отметил, что рекомендацию давал "не диспетчер, а представитель КГБ, который читал предоставленный ему текст".

"Я не знаю, кто там сидел, но эта рекомендация абсолютно незаконна", – отреагировал Лиходед.

Предлагаем почитать расшифровку переговоров Ryanair с Минском:

Трансляция программы:

Как ранее писал OBOZREVATEL:

глава авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири заявил, что ситуация с посадкой их самолета в Минске 23 мая и последующий захват нескольких пассажиров является похищением.