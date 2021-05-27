Сапегу признали подозреваемой по делу о разжигании вражды в Беларуси: ей грозит 12 лет

Задержанной 23 мая в Минске россиянке Софии Сапеге, девушке белорусского блогера Романа Протасевича, предъявили подозрение в разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни (часть 3 статьи 130 УК РБ). По данной уголовной статье в Беларуси предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 12 лет.

Об этом сообщила "Российская служба ВВС", ссылаясь на свои источники. Сейчас подруга Романа Протасевича находится в следственном изоляторе по решению Минского суда, сроком на два месяца.

Ранее на допросе София Сапега дала показания против себя, заявив, что вела Телеграм-канал, в который "сливала" личные данные сотрудников правоохранительных органов Беларуси.

"23 мая 2021 года я летела на одном самолете с Романом Протасевичем. Также являюсь редактором Telegram-канала "Черная книга Беларуси", который публикует личную информацию о сотрудниках внутренних дел (Беларуси – ред)", – рассказала Сапега на камеру следователю.

В сети утверждают, что это признание девушку заставили сделать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Протасевича задержали в Минске 23 мая. Самолет, в котором он находился, совершил экстренную посадку в Беларуси после сообщения о якобы минировании. С деталями инцидента можно ознакомиться здесь.

Вместе с ним была задержана его девушка, гражданка России София Сапега, также летевшая в этом самолете. Обоих задержанных белорусские правозащитники признали узниками совести.

Ранее белорусский провластный Telegram-канал опубликовал видео с якобы "признанием" Сапеги. Девушка говорит, что она публиковала данные о силовиках Беларуси. Мать Софии назвала эти показания "дурным сном или подставой".