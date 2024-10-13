Из Ливана снова обстреляли израильскую территорию – что известно

В ночь на воскресенье, 13 октября, на севере Израиля звучали сирены из-за воздушных тревог. Армия обороны Израиля сообщила о нескольких атаках со стороны Ливана и о сбитии целей в воздухе Израиля.

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В частности, в ЦАХАЛ заявили о 40 снарядах, летевших из Ливана на израильскую территорию двумя группами. Обе группы были обезврежены.

Сначала вечером 12 октября, около 22:00, Армия обороны Израиля сообщила об обнаружении подозрительной воздушной цели, которая приближалась к территории Израиля со стороны Красного моря. Однако эта "цель не пересекала территорию Израиля". Но уже через десять минут в Мэром Голан и в районе Верхней Галилеи заработали сирены.

В ЦАХАЛ сообщили, что израильские военные идентифицировали "около 25 целей", которые из Ливана направлялись на территорию Израиля, непосредственно в Мэром Голан. Часть снарядов была перехвачена, остальным разрешили упасть на открытую местность.

Также в это время было идентифицировано 15 снарядов, следовавших из Ливана в Верхнюю Галилею. Они также были обезврежены.

Уже в воскресенье, 0:20, на севере Израиля, в Мисгав-Ам снова включились сирены. В ЦАХАЛ эту воздушную тревогу пока не прокомментировали.

Отдельно сообщается, что во время атак Мэром Голан и Верхней Галилеи "не было пострадавших и разрушений".

Как сообщал OBOZ.UA, министр обороны Израиля Йоав Галлант пообещал, что ответ ЦАХАЛ на ракетную атаку Ирана в начале октября будет "смертоносным, точным и неожиданным". Глава оборонного ведомства сказал, что ответная атака военных Израиля будет такой, что в Тегеране "ничего не успеют понять".

Еще 30 сентября Израиль начал наземное вторжение на юг Ливана. Операцию аргументировали тем, что ливанская "Хезболла" планировала повторить прошлогодний теракт ХАМАС.

4 октября стало известно, что в результате израильского авиаудара по подземному бункеру в пригороде Бейрута был ликвидирован новый лидер "Хезболлы" Хашим Сафи ад-Дин. Он успел поруководить организацией всего несколько дней после ликвидации своего двоюродного брата Хасана Насраллы.

До этого в ЦАХАЛ заявили о ликвидации в Бейруте командира воздушных сил "Хезболлы" Мухаммеда Хусейна Срура, а также руководителя штаба материально-технического обеспечения "Хезболлы" Сухейла Хусейна Хусейни.