'Их выбор – не идти в ЕС': Зеленский объяснил, почему в Грузии победила Россия

Сегодня в Грузии победила Россия. Сначала Москва забрала часть территории страны, затем повлияла на политику и сменила правительство. И как результат – Грузия избрала дружбу с Россией, а не путь в Европейский Союз.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский 30 октября в интервью представителям ведущих СМИ стран Северной Европы. Он прокомментировал ситуацию в Кавказской стране.

По мнению Зеленского, Россия отобрала у Грузии свободу.

"Надо признать, что на сегодняшний день в Грузии Россия победила. Сначала они забрали часть Грузии, потом сменили политику, сменили правительство, и теперь там пророссийское правительство, пророссийские позиции. Никаких санкций против Путина, многие россияне в Грузии. Их выбор – дружба с Россией, их выбор – не идти в ЕС. Они изменили позицию.

По словам Зеленского, в Молдове Россия "идет в том же направлении". И уже через шар лет Запад потеряет также и эту страну.

"Увидите, Россия идет по тому же пути. Они хотят сделать то же и сделают это, если Запад не остановит свои разговоры о красных линиях. Если они этого не прекратят и будут продолжать эту риторику, то они потеряют Молдову за год-два", – заверил украинский лидер.

В то же время глава государства отметил разницу между Украиной и Грузией.

"Мы больше. В этом и есть разницы между нами и Грузией – мы значительно больше. У нас больше населения, больше мужчин, которые не хотели быть россиянами", – подчеркнул Владимир Зеленский.

Напомним, в субботу, 26 октября, в Грузии прошло голосование на парламентских выборах. ЦИК страны объявил победителями пророссийскую партию "Грузинская мечта" с результатом 54,08% голосов, хотя данные экзитпола свидетельствовали о преимуществе оппозиции.

Международные наблюдатели заявили, что выборы состоялись со значительными нарушениями, речь идет о давлении на граждан, запугивании, дискредитации наблюдателей и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении оппозиции. Это существенно поставило под угрозу демократическую цельность избирательного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала народ выйти на протест. Сами выборы она назвала "русскими".

В понедельник, 28 октября, на фоне результатов выборов, состоявшихся накануне, в Грузии снова начались протесты. Все оппозиционные партии объявили бойкот новому парламенту и не планируют работать в нем.

29 октября на митинг вышли грузинские студенты. Они заявили, что молодежь Грузии выбирает Европу, а не Россию.

Европейский Союз призвал ЦИК Грузии провести быстрое, прозрачное и независимое расследование по поводу сообщений о нарушениях на выборах в парламент страны и устранить эти нарушения. В ЕС назвали этот шаг необходимым для возобновления доверия к избирательному процессу.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден отреагировал на состоявшиеся 26 октября парламентские выборы в Грузии. Он сказал, что "глубоко озабочен" отступлением от демократии в стране и призвал грузинское правительство провести "прозрачное" расследование многочисленных нарушений во время голосования.

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