'Мы хотим жить в европейской цивилизации': в Грузии на митинг против результатов парламентских выборов вышли студенты. Фото

Грузинские студенты 29 октября вышли на митинг против результатов парламентских выборов, опубликованных ЦИК. Они проводят акцию у здания парламента в Тбилиси.

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Об этом сообщило грузинское медиа Sova. Отмечается, что на акцию студенты пришли с флагами Грузии и Евросоюза.

Молодежь собралась у первого корпуса ТГУ им. Джавахишвили и пешком дошли до проспекта Руставели, где 28 октября оппозиция заявила, что не признает выборы легитимными и требует проведения повторного голосования.

В руках студенты держат плакаты, демонстрирующие, что молодежь Грузии выбирает Европу, а не Россию.

"Мы выбираем Европу, а не Россию. Никогда не вернемся в СССР", "Результаты выборов не отражают свободу грузинского народа. Они были украдены у нас", – говорят надписи на плакатах.

"Мы хотим жить в европейской цивилизации! Мы будем бороться, пока не победит свободная, единственная, независимая Грузия!", – заявили организаторы журналистам.

Напомним, в субботу, 26 октября, в Грузии прошло голосование на парламентских выборах. ЦИК страны объявил победителями пророссийскую партию "Грузинские мечты" с результатом 54,08% голосов, хотя данные экзит-пола свидетельствовали о преимуществе оппозиции.

Международные наблюдатели заявили, что выборы состоялись со значительными нарушениями, речь идет о давлении на граждан, запугивании, дискредитации наблюдателей и ряде других нарушений, в том числе случаях насилия в отношении оппозиции. Это существенно поставило под угрозу демократическую цельность избирательного процесса.

Как сообщал OBOZ.UA:

Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала народ выйти на протест. Сами выборы она назвала "русскими".

В понедельник, 28 октября, на фоне результатов выборов, состоявшихся накануне, в Грузии снова начались протесты. Все оппозиционные партии объявили бойкот новому парламенту и не намерены работать.

Европейский Союз призвал ЦИК Грузии провести быстрое, прозрачное и независимое расследование по поводу сообщений о нарушениях на выборах в парламент страны и устранить эти нарушения. В ЕС назвали этот шаг необходимым для возобновления доверия к избирательному процессу.

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