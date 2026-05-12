О профессии, без которой не работает ни одна система здравоохранения.

В странах ЕС в среднем работает около 8-9 медсестер на 1000 населения.

В Германии – более 12, в Ирландии – около 13.

В Украине сегодня же медсестер чуть больше 170 тысяч. Много ли это много? На самом деле – очень мало.

Для сравнения: в 2013 году в Украине работало около 322 тысяч медицинских сестер. То есть, менее чем за 15 лет их количество сократилось почти вдвое.

Если ориентироваться на довольно печальные демографические оценки Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины имени М.В. Птухи (30 млн человек на подконтрольных территориях), то сегодня в Украине – только около 5,8 медсестер на 1 тысячу населения. В 2013 году этот показатель превышал 7. Это означает меньше времени на пациента, перегрузку персонала, выгорание, очереди и ситуации, когда семьи вынуждены самостоятельно выполнять функции ухода.

В большинстве европейских стран медсестра – это давно не только "ассистент врача". Это отдельная профессия с большой автономией: уход на дому, поддержка людей старшего возраста, контроль лечения, реабилитация, профилактика, паллиативная помощь.

И как бы мы ни стремились к вступлению в ЕС – этот путь имеет не только возможности, но и вызовы. Один из них – удержать украинских медицинских сестер. А в условиях свободного движения работников в ЕС опытные, обученные украинские медсестры буквально будут "на вес золота". И если государство не создаст для них достойных условий здесь – конкуренцию за кадры мы проиграем.

Поэтому говорить о развитии сестринства нужно уже сейчас. Об уважении к профессии. О достойной оплате труда. О современном образовании. О профессиональной автономии. О развитии сестринского ухода на дому, реабилитации и медсестринских услуг в общинах.

Для страны, которая проходит через войну, реабилитацию ветеранов и быстрое старение населения, это уже вопрос не только медицины. Это вопрос устойчивости государства и качества жизни людей.

Спасибо всем украинским медицинским сестрам и медбратьям! Вашу работу часто не видно в заголовках новостей, но без вас система просто не работает.