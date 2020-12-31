Хроника коронавируса в Украине и мире на 31 декабря: заражены более 83 млн
По состоянию на четверг, 31 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 83 млн человек. За минувший день выявлены 719 174 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались более 1,8 млн пациентов, а выздоровели – 58,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 234 тыс., Бразилии – 55 тыс. и Великобритании – 50 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заболели 1 045 348 человек. Умерли 18 324 пациента, выздоровели – 698 190.
В мире лидерами по количеству случаев являются США (больше чем 19,9 млн), Индия (свыше 10,2 млн) и Бразилия (более 7,5 млн). Согласно данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 16-ю строчку.
В Украине циркулирует несколько разновидностей COVID-19 глобальной генетической линии B, которая пошла из Китая. В ЦОЗ рассказали, какие именно варианты зафиксировали.
Главное за 31 декабря:
Во Франции выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса у приехавшего из ЮАР.
В Великобритании выявлены рекордные 55 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки.
В китайском городе Ухань, с которого, как считается, началась пандемия коронавируса, активно готовятся к встрече Нового года. Маски есть у всех, кто принимает участи в торжествах, однако ни о какой социальной дистанции речь не идет, свидетельствует трансляция Reuters.
В системе государственных закупок ProZorro опубликован договор на закупку вакцины от коронавируса, заключенный с китайской компанией Sinovac Biotech.
Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что тенденция заболеваемости COVID-19 в Украине в декабре показывает снижение количества инфицированных в отличии от стран Европы, поэтому жесткий карантин целесообразнее вводить в январе.
Венгрия отказалась от использования российской вакцины "Спутник V". Препарат будут закупать либо через механизм закупок Евросоюза, либо напрямую из Китая, сообщили в правительстве республики.
Великобритания не рассматривает введение жесткого карантина в стране. Действующая ныне система локальных ограничений эффективна и позволяет избежать этого, заявили в правительстве, пишет Sky News.
Вакцину от COVID-19 в Украину будут поставлять отдельными партиями, а храниться она будет на одном национальном складе, откуда ее отдельными партиями будут развозить по пунктам вакцинации. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
Коронавирус с момента появления и фиксации в Ухане имеет уже 12 тысяч мутаций. Об этом сказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
В Чехии одновременно зафиксированы рекордные показатели новых случаев болезни и процент положительных тестов. По данным минздрава страны, лаборатории заявили о 16 939 положительных тестах из 32644 проведенных (52%). Всего с начала марта здесь зарегистрировали 718 661 случай инфицирования.
В Германии за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом с начала пандемии. Согласно данным Института Роберта Коха, 30 декабря заразились 32 552 человека.
Все вакцины против коронавирусной инфекции для украинцев будут абсолютно бесплатными. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
За минувшие сутки, 30 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 1377 человек. В Киевской области зафиксировали 669 новых зараженных.
В ВОЗ ответили, нужно ли принимать витамины при коронавирусе.
По состоянию на утро четверга, 31 декабря, в Украине официально подтверждено 1 055 047 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 699 – обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи больше, чем за день до этого. За день было госпитализировано 2704 пациента.
Журналисты Associated Press обвинили Китай в сокрытии информации о происхождении COVID-19.
Польша пообещала передать Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса.
В США, штат Калифорния, 30 декабря подтвердили второй случай заражения мутировавшим коронавирусом.
В России собираются провести испытание вакцины от COVID-19 "Спутник V" на детях и беременных женщинах примерно через 1,5 месяца. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.
В МИД Украины надеются, что введение локдауна с 8 по 24 января не повлияет на возможность пересечения госграницы.
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших инфицированных в столице России выросло до 11 209.
Бельгия с 31 декабря решила отправлять на обязательный карантин путешественников из "красных" зон. На седьмой день изоляции граждане должны пройти обязательный ПЦР-тест.