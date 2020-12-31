Хроника коронавируса в Украине и мире на 31 декабря: заражены более 83 млн

Карина Бондаренко Мир 05:35, 31.12.2020 Обновлено: 18:52, 31.12.2020

По состоянию на четверг, 31 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 83 млн человек. За минувший день выявлены 719 174 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,8 млн пациентов, а выздоровели – 58,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 234 тыс., Бразилии – 55 тыс. и Великобритании – 50 тыс.

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Коронавирус в мире.
worldometers
Рейтинг стран по заболеваемости.
worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заболели 1 045 348 человек. Умерли 18 324 пациента, выздоровели – 698 190​​​​.

  • В мире лидерами по количеству случаев являются США (больше чем 19,9 млн), Индия (свыше 10,2 млн) и Бразилия (более 7,5 млн). Согласно данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 16-ю строчку.

  • В Украине циркулирует несколько разновидностей COVID-19 глобальной генетической линии B, которая пошла из Китая. В ЦОЗ рассказали, какие именно варианты зафиксировали.

Главное за 31 декабря:

  • Во Франции выявлен первый случай заражения новым штаммом коронавируса у приехавшего из ЮАР.

  • В Великобритании выявлены рекордные 55 тыс. случаев заражения коронавирусом в сутки.

  • В китайском городе Ухань, с которого, как считается, началась пандемия коронавируса, активно готовятся к встрече Нового года. Маски есть у всех, кто принимает участи в торжествах, однако ни о какой социальной дистанции речь не идет, свидетельствует трансляция Reuters.

  • В системе государственных закупок ProZorro опубликован договор на закупку вакцины от коронавируса, заключенный с китайской компанией Sinovac Biotech.

  • Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что тенденция заболеваемости COVID-19 в Украине в декабре показывает снижение количества инфицированных в отличии от стран Европы, поэтому жесткий карантин целесообразнее вводить в январе.

  • Венгрия отказалась от использования российской вакцины "Спутник V". Препарат будут закупать либо через механизм закупок Евросоюза, либо напрямую из Китая, сообщили в правительстве республики.

  • Великобритания не рассматривает введение жесткого карантина в стране. Действующая ныне система локальных ограничений эффективна и позволяет избежать этого, заявили в правительстве, пишет Sky News.

  • Вакцину от COVID-19 в Украину будут поставлять отдельными партиями, а храниться она будет на одном национальном складе, откуда ее отдельными партиями будут развозить по пунктам вакцинации. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

  • Коронавирус с момента появления и фиксации в Ухане имеет уже 12 тысяч мутаций. Об этом сказал главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

  • В Чехии одновременно зафиксированы рекордные показатели новых случаев болезни и процент положительных тестов. По данным минздрава страны, лаборатории заявили о 16 939 положительных тестах из 32644 проведенных (52%). Всего с начала марта здесь зарегистрировали 718 661 случай инфицирования.

  • В Германии за минувшие сутки зафиксировали рекордное количество больных коронавирусом с начала пандемии. Согласно данным Института Роберта Коха, 30 декабря заразились 32 552 человека.

  • Все вакцины против коронавирусной инфекции для украинцев будут абсолютно бесплатными. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

  • За минувшие сутки, 30 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 1377 человек. В Киевской области зафиксировали 669 новых зараженных.

  • В ВОЗ ответили, нужно ли принимать витамины при коронавирусе.

  • По состоянию на утро четверга, 31 декабря, в Украине официально подтверждено 1 055 047 случаев коронавирусной инфекции. Из них 9 699 обнаружено за прошедшие сутки, что на 1,7 тысячи больше, чем за день до этого. За день было госпитализировано 2704 пациента.

  • Журналисты Associated Press обвинили Китай в сокрытии информации о происхождении COVID-19.

  • Польша пообещала передать Украине 1,5 млн доз вакцины от коронавируса.

  • В США, штат Калифорния, 30 декабря подтвердили второй случай заражения мутировавшим коронавирусом.

  • В России собираются провести испытание вакцины от COVID-19 "Спутник V" на детях и беременных женщинах примерно через 1,5 месяца. Об этом сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

  • В МИД Украины надеются, что введение локдауна с 8 по 24 января не повлияет на возможность пересечения госграницы.

  • В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом. Общее число умерших инфицированных в столице России выросло до 11 209.

  • Бельгия с 31 декабря решила отправлять на обязательный карантин путешественников из "красных" зон. На седьмой день изоляции граждане должны пройти обязательный ПЦР-тест.

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Мир

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