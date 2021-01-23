Хроника коронавируса в Украине и мире на 23 января: болезнь побороли почти 71 млн человек

По состоянию на субботу, 22 января, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились почти 98,8 млн человек. За прошедший день обнаружили 652 952 новых зараженных. Всего от болезни скончались свыше 2,1 млн пациентов, выздоровели – почти 71 млн.

Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 192 065, Бразилии – 55 319 и Испании – 42 885.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 1 182 969 человека. Умерли 21 662 пациента, выздоровели – 928 969.

В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 25 млн), Индия (почти 11 млн) и Бразилия (почти 8,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

Опрос показал, в Украине 6,5 млн человек могли заразиться коронавирусом.