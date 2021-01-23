Хроника коронавируса в Украине и мире на 23 января: болезнь побороли почти 71 млн человек
По состоянию на субботу, 22 января, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились почти 98,8 млн человек. За прошедший день обнаружили 652 952 новых зараженных. Всего от болезни скончались свыше 2,1 млн пациентов, выздоровели – почти 71 млн.
Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 192 065, Бразилии – 55 319 и Испании – 42 885.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 1 182 969 человека. Умерли 21 662 пациента, выздоровели – 928 969.
В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 25 млн), Индия (почти 11 млн) и Бразилия (почти 8,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.
Опрос показал, в Украине 6,5 млн человек могли заразиться коронавирусом.
На утро 23 января количество случаев заражения коронавирусом в Украине выросло до 1 187 897, поскольку за прошедшие сутки этот диагноз подтвердили у 4928 больных.
В Испании чиновников Минобороны заподозрили в получении вакцины против COVID-19 вне очереди.
Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо объявил о новой мере против распространения коронавирусной инфекции – запрете на необязательные зарубежные поездки.
"С 27 января путешествия отпускного или туристического характера запрещены. Это относится к поездкам из нашей страны и к поездкам в нашу страну. Этот запрет будет действовать до 1 марта", – сказал он.
Въезжающим во Францию из стран ЕС будет необходимо предварительно сдать тест на наличие коронавируса COVID-19.