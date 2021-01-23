Голубовская указала на главный просчет в борьбе с COVID-19 в Украине: уже ничего не изменить

Чтобы эффективно сдерживать эпидемию коронавируса в Украине, нужно было локализовать самых первых больных. Сейчас уже нет каких-то радикальных мер, которые помогут в этом.

Об этом в эфире программы "Анатомия недели" на телеканале "Прямой" заявила врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская. Она считает, что ликвидация Санэпидслужбы было ошибкой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Главное вовремя локализовать первых больных. Когда уже горит… нет никаких радикальных мер по сдерживанию распространения заболеваемости", – сказала она.

Врач добавила, что лучше реагировать на эпидемию Украина и не могла, потому что лишилась санитарно-эпидемиологической службы.

"Может там кто-то и брал взятки, но там также была структура, которая занималась противодействием исключительно инфекционным болезням: эпидемиологи, вирусологи. Они занимались той работой, которую никто не видит. Мы потеряли людей и систему. У нас до сих пор на уровне государства нет документа, который регламентирует порядок проведения эпидемиологического расследования", – подчеркнула Голубовская.

Как сообщал OBOZREVATEL, еще в феврале заведующая кафедрой эпидемиологии Национального медицинского университета имени Богомольца Ирина Колесникова заявила, что украинские вузы не выпускают эпидемиологов с 2015 года, несмотря на то, что такая профессия стране очень необходима.