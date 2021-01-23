В Киеве коронавирусом заболели более 500 человек за сутки

В Киеве по состоянию на утро субботы, 23 января, зафиксировали 125 878 случаев коронавируса. За минувшие сутки заболевание обнаружили у 536 жителей столицы.

За сутки в городе умерли 12 пациентов, всего летальных случаев – 2272. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Выздоровели за прошедшие сутки 1972 человека. Всего коронавирус преодолели 56 972 жителя Киева.

В Киевской области за сутки были выявлены 258 новых случая инфицирования, всего – 67 520. При этом умерло 1102 пациента (+10 за сутки), выздоровело – 51 200 (+1152 за сутки).

Как сообщал OBOZREVATEL, на утро 23 января количество случаев заражения коронавирусом в Украине выросло до 1 187 897, поскольку за прошедшие сутки этот диагноз подтвердили у 4928 больных.