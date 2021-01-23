В Испании чиновников заподозрили во внеочередной вакцинации от COVID-19
В Испании чиновников Минобороны заподозрили в получении вакцины против коронавируса (COVID-19) вне очереди.
Как сообщает АР, в военном министерстве начали расследование после появления информации, что глава штаба генерал Мигель Анхель Вилларроя и несколько других высокопоставленных офицеров вооруженных сил Испании получили первую дозу вакцины против болезни.
При этом военные якобы получили прививки на фоне того, что некоторые регионы Испании остановили вакцинацию из-за задержек поставок препарата.
Поясним, что испанские топ-чиновники и высшее руководство страны не имеют приоритетного права в вакцинации. Сейчас в Испании прививки делают жителям домов престарелых и медработникам. В министерстве здравоохранения добавили, что следующей группой для вакцинации станут лица старше 80 лет.
Отметим, что в Испании заболело более 2,6 млн человек, скончалось свыше 55 тысяч пациентов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Австрии власти начали расследование о нарушении очереди на вакцинацию против коронавируса сразу в нескольких городах и регионах.
Ранее такая же ситуация возникла в Польше. Там прививки без права на первоочередную вакцинацию получили звезды и политики.
Глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский заявил, что в Украине некоторые из украинских политиков также тайно вакцинировались против COVID-19 вне очереди.