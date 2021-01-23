В Испании чиновников заподозрили во внеочередной вакцинации от COVID-19

В Испании чиновников Минобороны заподозрили в получении вакцины против коронавируса (COVID-19) вне очереди.

Как сообщает АР, в военном министерстве начали расследование после появления информации, что глава штаба генерал Мигель Анхель Вилларроя и несколько других высокопоставленных офицеров вооруженных сил Испании получили первую дозу вакцины против болезни.

При этом военные якобы получили прививки на фоне того, что некоторые регионы Испании остановили вакцинацию из-за задержек поставок препарата.

Поясним, что испанские топ-чиновники и высшее руководство страны не имеют приоритетного права в вакцинации. Сейчас в Испании прививки делают жителям домов престарелых и медработникам. В министерстве здравоохранения добавили, что следующей группой для вакцинации станут лица старше 80 лет.

Отметим, что в Испании заболело более 2,6 млн человек, скончалось свыше 55 тысяч пациентов.

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