Украина должна сама производить вакцину от COVID-19, а не быть заложником, – Голубовская

Врач-инфекционист, внештатный специалист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская выступила за производство вакцины от коронавируса в Украине. В противном случае страна всегда будет заложником каких-то политических ситуаций.

В эфире программы "Анатомия недели" на телеканале "Прямой" она заявила, что ресурсы на это еще остались (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я лично сторонник того, чтобы мы сами выпускали вакцину. У нас еще остался на это ресурс, его пока не добили окончательно. У нас есть специалисты и мощности. Вот об этом надо думать, иначе мы постоянно будем заложниками какой-то политической ситуации, чьей-то некомпетентности или нерасторопности", – сказала врач.

Голубовская также отметила, что Украина могла бы купить лицензию на хорошую вакцину и выпускать ее у себя.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил, что власти Украины не обращались с просьбой зарегистрировать вакцину от коронавируса производства компаний Pfizer и BioNTech, из-за чего страна не может закупить препарат.

Напомним, что министр здравоохранения Максим Степанов спрогнозировал появление вакцины на коммерческом рынке к лету.