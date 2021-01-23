В Украине за сутки насчитали почти 5 тыс. новых случаев COVID-19

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
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Статистика по коронавирусу в Украине

На утро субботы, 23 января, количество случаев заражения коронавирусом в Украине выросло до 1 187 897, поскольку за прошедшие сутки этот диагноз подтвердили у 4928 больных. Из них 1862 госпитализировали.

От последствий инфицирования умерли 21 778 граждан (+116 за сутки), а 942 107 вылечились (+13 138 за сутки). Такую статистику предоставил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.

Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

  • г. Киев – 536 случаев;

  • Винницкая область – 178 случаев;

  • Волынская область – 119 случаев;

  • Днепропетровская область – 342 случая;

  • Донецкая область – 193 случая;

  • Житомирская область – 141 случай;

  • Закарпатская область – 160 случаев;

  • Запорожская область – 339 случаев;

  • Ивано-Франковская область – 248 случаев;

  • Киевская область – 258 случаев;

  • Кировоградская область – 50 случаев;

  • Луганская область – 42 случая;

  • Львовская область – 351 случай;

  • Николаевская область – 215 случаев;

  • Одесская область – 222 случая;

  • Полтавская область – 199 случаев;

  • Ривненская область – 207 случаев;

  • Сумская область – 89 случаев;

  • Тернопольская область – 133 случая;

  • Харьковская область – 325 случаев;

  • Херсонская область – 97 случаев;

  • Хмельницкая область – 105 случаев;

  • Черкасская область – 161 случай;

  • Черновицкая область – 163 случая;

  • Черниговская область – 55 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Данные по коронавирусу в Украине за сутки

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 января коронавирусом в мире заразились почти 98,8 млн человек. За прошедший день обнаружили 652 952 новых зараженных. Всего от болезни скончались свыше 2,1 млн пациентов, выздоровели – почти 71 млн.

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