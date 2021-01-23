В Украине за сутки насчитали почти 5 тыс. новых случаев COVID-19
На утро субботы, 23 января, количество случаев заражения коронавирусом в Украине выросло до 1 187 897, поскольку за прошедшие сутки этот диагноз подтвердили у 4928 больных. Из них 1862 госпитализировали.
От последствий инфицирования умерли 21 778 граждан (+116 за сутки), а 942 107 вылечились (+13 138 за сутки). Такую статистику предоставил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов на странице в Facebook.
Наибольшее количество новых подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (536), Львовской (351), Днепропетровской (342), Запорожской (339) и Харьковской (325) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 536 случаев;
Винницкая область – 178 случаев;
Волынская область – 119 случаев;
Днепропетровская область – 342 случая;
Донецкая область – 193 случая;
Житомирская область – 141 случай;
Закарпатская область – 160 случаев;
Запорожская область – 339 случаев;
Ивано-Франковская область – 248 случаев;
Киевская область – 258 случаев;
Кировоградская область – 50 случаев;
Луганская область – 42 случая;
Львовская область – 351 случай;
Николаевская область – 215 случаев;
Одесская область – 222 случая;
Полтавская область – 199 случаев;
Ривненская область – 207 случаев;
Сумская область – 89 случаев;
Тернопольская область – 133 случая;
Харьковская область – 325 случаев;
Херсонская область – 97 случаев;
Хмельницкая область – 105 случаев;
Черкасская область – 161 случай;
Черновицкая область – 163 случая;
Черниговская область – 55 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на 23 января коронавирусом в мире заразились почти 98,8 млн человек. За прошедший день обнаружили 652 952 новых зараженных. Всего от болезни скончались свыше 2,1 млн пациентов, выздоровели – почти 71 млн.