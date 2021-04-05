Хроника коронавируса на 5 апреля: Украина попала в топ-10 стран по распространению COVID-19

По состоянию на понедельник, 5 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 131,9 млн человек. За минувший день выявили 534 856 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 106,1 млн.

В Украине обнаружили 13 738 зараженных за сутки и страна оказалась на 8-месте в мире по распространению коронавируса. Среди стран Европы Украина попала на четвертую строчку в рейтинге Worldometers.

Пандемия коронавируса. Worldometers

Топ-15 стран по распространению заболевания. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 731 971 заражение, из них 34 075 человек умерли от последствий болезни, однако 1 342 536 вылечились.

Пять регионов Украины приблизились к критической черте госпитализаций из-за COVID-19.

Глава ВР Дмитрий Разумков не исключил чрезвычайное положение в Украине из-за COVID-19.

Главное за 5 апреля:

Львовский врач Тарас Жиравецкий считает, что суточные показатели новых случаев заражения коронавирусом в Украине могут быть в пять раз выше, чем в официальной статистике .

В Азербайджане за сутки зафиксирован 2021 новый зараженный и еще 29 летальных случаев. Общее количество всех случаев за время пандемии достигло 270 735, из которых 241 646 пациентов выздоровели и 3 677 скончались.