Хроника коронавируса на 5 апреля: Украина попала в топ-10 стран по распространению COVID-19

Карина Бондаренко Мир 05:31, 5.04.2021 Обновлено: 05:34, 5.04.2021

По состоянию на понедельник, 5 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 131,9 млн человек. За минувший день выявили 534 856 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,8 млн пациентов. При этом выздоровели более 106,1 млн.

В Украине обнаружили 13 738 зараженных за сутки и страна оказалась на 8-месте в мире по распространению коронавируса. Среди стран Европы Украина попала на четвертую строчку в рейтинге Worldometers.

Пандемия коронавируса.
Worldometers
Топ-15 стран по распространению заболевания.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 5 апреля:

  • Львовский врач Тарас Жиравецкий считает, что суточные показатели новых случаев заражения коронавирусом в Украине могут быть в пять раз выше, чем в официальной статистике.

  • В Азербайджане за сутки зафиксирован 2021 новый зараженный и еще 29 летальных случаев. Общее количество всех случаев за время пандемии достигло 270 735, из которых 241 646 пациентов выздоровели и 3 677 скончались.

  • В Молдове за сутки коронавирусом заразились еще 693 человека и 44 скончались, сообщает Минздрав страны. Общее количество заболевших за все время достигло 235 087, из которых 215 091 вылечились и 5 136 скончались.

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Мир

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