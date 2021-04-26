Хроника коронавируса на 26 апреля: за сутки скончались почти 10 тысяч человек

По состоянию на понедельник, 26 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 147 млн человек. За минувший день выявили 727 349 новых инфицированных, умерли еще 9 924. Всего от болезни скончались более 3,1 млн пациентов.

При этом выздоровели 125,7 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 354 тыс., Турции – 38 тыс. и США – 34 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

в Украине с начала пандемии подтверждено 2 025 271 заражение, из них 42 323 человека умерли от последствий болезни, однако 1 572 528 вылечились.

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний объяснил, как будут работать храмы на Пасху в условиях карантина .

Введение сертификатов или паспортов вакцинации в Украине может столкнуться с рядом проблем. В частности, с непризнанием их в Евросоюзе, заявил врач-инфекционист Виктор Петров.