ЕС разрешит въезд туристам с прививками от COVID-19 – СМИ

Европейский Союз может разрешить въезд без ограничений летом 2021 года для туристов, которые вакцинировались от COVID-19.

При этом прививки от коронавируса должны быть сделаны одобренными в ЕС вакцинами, сообщает The New York Times. На данный момент это препараты производства Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson.

"Американцы, насколько я могу судить, используют вакцины, одобренные Европейским агентством по лекарственным средствам. Это позволит обеспечить свободное передвижение и поездки в Европейский Союз", – заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кроме того, Евросоюз будет рекомендовать ослабление ограничений для туризма, государства-члены все еще могут сохранить более строгие ограничения, включая карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, введение сертификатов или паспортов вакцинации в Украине может столкнуться с рядом проблем. В частности, с непризнанием их в Евросоюзе, заявил врач-инфекционист Виктор Петров.