В Украине упало количество новых больных COVID-19

По состоянию на утро понедельника, 26 апреля, в Украине официально подтверждены 2 030 333 случая коронавирусной инфекции. Из них 5 062 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 42 518 человек (+195 за сутки), а 1 579 438 пациентов (+6 910 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, несмотря на то, что третья волна коронавируса потихоньку идет на спад, статистика показывает, что процент летальности от этой ужасной болезни растет.