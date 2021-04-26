В двух областях Украины критическая ситуация в интенсивных отделениях из-за COVID-19
В Украине за минувшие сутки, 25 апреля, с коронавирусом (COVID-19) госпитализировали 2031 человека. Наихудшая ситуация с заполненностью больниц наблюдается в Хмельницкой области – 67,2%, Одесская – 61,69%, Харьковская – 61,19%, а в отделениях интенсивной терапии – на Харьковщине и Хмельнитчине.
Об этом говорят данные на портале СОТА от аппарата СНБО Украины. При этом в ряде регионов ситуация улучшилась: Закарпатская – 25,75%, Ивано-Франковская – 28,47%, Черновицкая – 37,03% и Винницкая 38,58%.
Данные по больницам с подведенным кислородом:
Хмельницкая – 62,93%
Сумская – 61,42%
Харьковская – 60,73%
Одесская – 62,07%
Львовская – 58,58%
Киев –5 8,35%
Киевская область – 58,13%
Области-лидеры по показателю занятости коек в интенсивной терапии:
Харьковская – 84,56%
Хмельницкая – 77,91%
Днепропетровская – 74,84%
Запорожская – 74,49%
Сумская – 72,38%
Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 26 апреля, в Украине официально подтверждены 2 030 333 случая коронавирусной инфекции. Из них 5062 – обнаружены за прошедшие сутки.