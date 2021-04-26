Зеленский заявил об угрозе новой волны COVID-19 после Пасхи

Скопление верующих в храмах в предпасхальные дни и на Пасху могут привести к вспышке новой волны пандемии COVID-19 в Украине.

Об этом предупредил президент Владимир Зеленский во время своего выступления на ЧАЭС. Его фрагмент показали на Telegram-канале "Украина 24". Глава государства отметил, что такая тенденция является реальной проблемой (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Мы видели кадры, пасхальные кадры, там, где много людей, где уже очереди в церковь стоят. Мне кажется, из-за коронавируса у нас может быть еще одна волна. Вот где проблема. Я бы, например, на месте глав церквей, обратился бы еще раз ко всем людям. Сказал бы все же, чтобы люди помнили, что вера очень важна, но вера важна для живых, прежде всего", – сказал украинский лидер.

Напомним, президент также заверил, что в Украине церковь полностью отделена от государства, поэтому ни на приходы, ни на верующих никто из представителей власти не оказывает никакого давления. Благодаря этому, каждый гражданин может ходить в те храмы, которые пожелает.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцы 25 апреля, в Вербное воскресенье, массово бросились в церкви. Несмотря на карантин и борьбу с коронавирусом, верующие создали скопления как в помещениях, так и на улице.