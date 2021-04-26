В Киеве и восьми областях Украины не сделали ни одной прививки от COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
1 минута
1,8 т.
Вакцина от коронавируса

В городе Киеве, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областях 25 апреля не сделали ни одной прививки от коронавируса.

По всей стране привили 1114 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

Менее 50 прививок сделали еще в десяти областях Украины. Меньше всего в Волынской – 2 и Запорожской областях – 3. Больше всего человек привили в Харьковской – 307, Ривненской – 180, Черкасской – 95 и Полтавской областях – 96.

Вакцинация в Украине.
Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, введение сертификатов или паспортов вакцинации в Украине может столкнуться с рядом проблем. В частности, с непризнанием их в Евросоюзе. Об этом заявил врач-инфекционист Виктор Петров.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

Записаться на вакцинацию:Как записаться в очередь на вакцинацию от COVID-19 в Украине
Побочные эффекты:Ляшко назвал основные побочные эффекты после вакцинации против COVID-19
Тест на антитела:Надо ли перед вакцинацией сдавать тест на антитела: в Минздраве дали ответ
Вакцина NovaVax:Вакцина NovaVax показала эффективность 96%: ее получит Украина
УкраинаВакцинация в Украине и миреКоронавирус