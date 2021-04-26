В Киеве и восьми областях Украины не сделали ни одной прививки от COVID-19

В городе Киеве, Донецкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Сумской, Тернопольской и Черниговской областях 25 апреля не сделали ни одной прививки от коронавируса.

По всей стране привили 1114 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов у себя в Facebook.

Менее 50 прививок сделали еще в десяти областях Украины. Меньше всего в Волынской – 2 и Запорожской областях – 3. Больше всего человек привили в Харьковской – 307, Ривненской – 180, Черкасской – 95 и Полтавской областях – 96.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, введение сертификатов или паспортов вакцинации в Украине может столкнуться с рядом проблем. В частности, с непризнанием их в Евросоюзе. Об этом заявил врач-инфекционист Виктор Петров.