В Испании арестовали мужчину, который заразил коронавирусом 22 человек

В городе Майорка (Испания) правоохранители задержали 40-летнего мужчину по подозрению в заражении 22 человек коронавирусом.

Как пишет BBC, события происходили еще в январе. Правоохранители установили, что мужчина продолжал ходить на работу и в спортзал, не смотря на то, что у него был сильный кашель, а температура поднялась до 40 градусов.

Кроме того, как пишет издание, после того, как коллеги по работе попросили его вернуться домой из-за плохого самочувствия, мужчина специально снял защитную маску, начал кашлять и заявил, что собирается всех заразить. При этом у него несколько дней наблюдались симптомы COVID-19.

Позже он якобы сдал ПЦР-тест на коронавирус, но не дождавшись его результатов отправился на работу и в спортзал.

Отмечается, что в результате пятеро его коллег, а также три человека, которые ходили в тот же спортзал получили положительный результат теста на коронавирус. Еще 14 членов его семьи, включая троих детей, заразились коронавирусом.

Отмечается, что болезнь у всех зараженных протекает без осложнений.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Испании правительство ужесточило масочный режим. Теперь средство защиты необходимо носить во всех общественных местах, в том числе и на пляже.