В Киеве от коронавируса умерли уже почти 4,5 тысячи человек: свежие данные

За минувшие сутки, 25 апреля, в Киеве коронавирусом (COVID-19) заразились 256 человек. Всего в столице заболело – 191 751.

Об этом говорят данные СОТА на портале СНБО. Побороли болезнь 242 человека (всего 120 044), умерло 21 (4466).

Зараженные за сутки:

136 женщин в возрасте от 18 до 92 лет

106 мужчин в возрасте от 20 до 86 лет

7 девочек от 2 до 17 лет и 7 мальчиков от 8 до 17 лет

В Киевской области за сутки коронавирусом инфицировались 305 человек (117 023). От COVID-19 скончались 2 пациента (2 261), выздоровели – 380 (94 166).

Больше всего случаев заболевания обнаружили в районах: Днепровском (54), Шевченковском (44) и Дарницком (29).

Министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook добавил, что в Киеве за сутки прививку от коронавируса не сделали ни одному человеку, в области – 177.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро понедельника, 26 апреля, в Украине официально подтверждены 2 030 333 случая коронавирусной инфекции. Из них 5062 – обнаружены за прошедшие сутки.