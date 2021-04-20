Хроника коронавируса на 20 апреля: Украина оказалась на 5 месте в Европе по распространению COVID-19

По состоянию на вторник, 20 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 142,6 млн человек. За минувший день выявили 728 898новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 3 млн пациентов.

При этом выздоровели свыше 121,1 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 275 тыс., Турции – 55 тыс. и США – 51 тыс. Среди стран Европы в лидерах по заболеваемости оказались Франция – 29 тыс., Германия – 13 тыс., Италия – 12 тыс., Польша – 12 тыс. и Украина – 10 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 953 016 всех случаев инфицирования, болезнь унесла жизни 40 000 человек, в то же время 1 487 677 ее побороли.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 после Пасхи.

В Гонконге обнаружили первые случаи заражения мутировавшим коронавирусом N501Y.

Главное за 20 апреля:

Власти Израиля подписали соглашение с Pfizer о допіолнительной поставке миллионов доз вакцины от коронавируса на период до конца 2022 года.

Главврач больницы Мечникова в Днепре Сергей Рыженко рассказал о необычных симптомах коронавируса и назвал эту болезнь коварной.