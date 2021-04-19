В Гонконге обнаружили высокозаразный мутировавший штамм коронавируса

В Гонконге обнаружили первые случаи заражения мутировавшим коронавирусом N501Y. Поэтому там прекратили на две недели прием рейсов из таких стран, как Индия, Пакистан и Филиппины.

Как пишет South China Morning Post , тем, кто уже успел прибыть оттуда, хотят ввести 28-дневный карантин. Кроме того, местные власти издали распоряжение об обязательных тестированиях.

Они охватят несколько мест, которые успел посетить с 29 марта по 18 апреля первый пациент с високоинфекционной формой коронавируса N501Y. Речь идет о 29-летнем мужчине, который работал в Дубае инженером.

Выяснилось, что у него был слишком длительный инкубационный период, а болезнь протекала бессимптомно. Однако за это время от мужчины успела заразиться его 31-летняя знакомая.

Сейчас в Гонконге диагностировано 11 695 случаев коронавируса, из которых 223 – заражения мутировавшим штаммом. Практически все пациенты привезли инфекцию из-за рубежа. Жертвами болезни в городе стали 209 человек.

В кругах китайских медиков отметили, что опасный N501Y имеет двойную мутацию и может быть более способным к выживанию. Именно поэтому риск его передачи значительно выше.

"Если мы пропустим вариант и позволим ему распространиться, мы можем попасть в подобную ситуацию, как сейчас происходит в Индии", – опасаются в Гонконге.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Израиле ранее появился новый штамм коронавируса (P681H) с уникальной мутацией в ключевом белке оболочки. Вероятно, эта особенность помогает мутанту быстрее распространяться, но не делает его более устойчивым к антителам и не усиливает симптомы инфекции.