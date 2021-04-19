Степанов: Украина прошла пик, но стране грозит COVID-19 с двойной мутацией

Украина уже прошла пик третьей волны COVID-19, но в будущем стране грозит новый штамм с так называемой двойной мутацией.

Заявление об этом сделал глава Министерства здравоохранения страны Максим Степанов в эфире телеканала "Украина 24" в понедельник, 19 апреля. Он сказал, что коронавирус "еще будет нас испытывать на прочность".

Кроме того, министр указал на важность соблюдения правил карантина.

"Мы прошли пик заболеваемости, это третья волна, я считаю, что мы прошли, и далее будем идти на снижение количества заболевших. Но это ни в коем случае не означает, что нам надо расслабляться.

Еще раз подчеркну: очень важно, чтобы мы соблюдали правила, более того, в условиях тех мутаций, которые сопровождают этот вирус", – сказал он.

Степанов подчеркнул, что в Украине уже зафиксированы случаи заболевания "британским" и "южноафриканским" COVID-19.

"У нас есть уже и "британский", и "южноафриканский" штамм, и мы это увидели по тяжести заболевания. Сейчас зафиксирована еще одна мутация, так называемая двойная мутация, в Великобритании, Индии, Гонконге", – сказал министр.

Как ранее писал OBOZREVATEL:

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