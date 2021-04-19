Главврач больницы в Днепре назвал необычные симптомы COVID-19: вселенская усталость, подгорают мозги

В Днепре в больнице имени Мечникова лечатся 120 пациентов с коронавирусом, из них 16 находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимации. Они могут дышать только с помощью специальной аппаратуры и находятся под присмотром опытных медиков.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный врач медучреждения Сергей Рыженко (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Количество тяжелых пациентов немного уменьшается, нельзя пока говорить, что третья волна прошла, но если так пойдет и дальше, мы думаем, что количество наших больных будет уменьшаться", – отметил Рыженко.

Врач сообщил, что в последнее время участились случаи повторного заражения коронавирусом. Он отметил, что эта болезнь является коварной и иногда кажется, что пациент уже поправился, а потом вирус возвращается с новой силой.

"Беспокоит вселенская усталость, раздражительность, депрессия, нежелание жить – это не вы, это болезнь, которая называется ковидом. Подгорают мозги, страдает центральная нервная система, иммунка дает сбои. Это не простой грипп...Не верьте в затишье, оно часто бывает перед бурей. Вирус никуда не ушел, люди по-прежнему болеют", – написал Рыженко.

По словам Рыженко, в больнице есть и концентраторы, и необходимый запас кислорода для "тяжелых" пациентов. Он добавил, что именно кислород и хорошие лекарства дают возможность вылечить людей от COVID-19, в особенности тех, у кого есть сопутствующие заболевания.

Как сообщал OBOZREVATEL, коллектив больницы имени Мечникова в Днепре сумел спасти от коронавируса семейную пару, которая вместе уже 35 лет. И муж, и жена поступили в медучреждение в крайне тяжелом состоянии.