Степанов объяснил, почему Украина еще не получила обещанные 3,9 млн доз вакцин против COVID-19

Украина уже должна была получить 3,9 млн доз вакцин против коронавируса и даже полностью за них заплатила. Но этого не произошло из-за того, что страны-производители препаратов запретили их экспорт.

Об этом во время брифинга, который транслировался на YouTube-канале Кабмина, заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что подобная ситуация сложилась не только у нас, но и в других государствах (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Я считаю, что процесс вакцинации является почти провальным по всему миру. Не работают сейчас законы бизнеса, не работают вовремя те контракты, которые заключаются с ведущими компаниями мира, являющимся производителями вакцин. Могу сказать, что на данный момент мы должны были, согласно подписанным контрактам, по которым оплачено 100% средств, уже получить 3,9 млн доз вакцины. К сожалению, мы имеем 715 тыс. доз плюс 117 тыс. доз Pfizer по инициативе COVAX", – сказал чиновник.

Степанов отметил, что страны, на территории которых находятся производства, в полном объеме не позволяют экспортировать со своей территории антикоронавирусные вакцины.

"Им просто наплевать, какие контракты и у кого подписаны. Они защищают граждан своих стран и не готовы отдавать вакцины в другие. Такая ситуация происходит по всем странам мира. Недопоставки вакцин есть и в ЕС, и в Канаде, Японии, Австралии. В такой же ситуации оказалась и Украина", – пояснил глава Минздрава.

В то же время он заверил, что ситуация в ближайшее время должна разрешиться и Украина таки начнет получать те дозы вакцин, за которые все оплатила и которые по праву уже принадлежат ей.

"Мы думаем, что ситуация улучшится уже в мае этого года. Во-первых, мы ожидаем закрытия тех контрактов, которые у нас уже есть. Это 1,5 млн доз компании Serum Institute (AstraZeneca/CoviShield) и 1,7 млн доз компании Sinovac. Кроме того, мы ожидаем первые поставки вакцин от компании Pfizer, а также по инициативе COVAX", – подытожил Степанов.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 апреля еще 12 144 украинца получили первую прививку против коронавируса вакцинами CoviShield от AstraZeneca, CoronaVac (Sinovac Biotech) и Pfizer. В целом по стране вакцинирован 462 791 человек, завершили иммунизацию пятеро, в том числе двоим из них первую инъекцию кололи за рубежом.