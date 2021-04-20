Во Львове врачи спасли роженицу с 75% пораженных легких и ее младенца

Львовский врачам удалось спасти роженицу, у которой было поражено более 75% легких, и ее ребенка.

Коронавирус у 33-летней женщины диагностировали на 32-й неделе беременности, сообщит Zaxid.net заведующий реанимационным отделением Львовской областной больницы Олег Пивень.

По его словам, у пациентки была острая дыхательная недостаточность. Врачам пришлось 2 апреля срочно делать кесарево сечение, чтобы спасти ребенка. Вес новорожденного составил 1,5 кг.

"Женщина две недели была на малоинвазивной искусственной вентиляции легких, у нее было более 75% поражения легких. Затем еще неделю она была на кислородной терапии и в понедельник, 19 апреля, женщину перевели в отделение на долечивание. У пациентки еще некоторые остаточные явления коронавирусной болезни, но молодой организм с этим справится", – рассказал заведующий.

По словам главврача Львовской городской детской больницы Роман Гереги, мальчик также идет на поправку. Сейчас он еще находится под присмотром врачей.

"К нам поступил недоношенный ребенок весом 1,5 кг и с пневмонией. Состояние было тяжелое, но сейчас мальчик уже медленно начал набирать вес. Завтра маму должны перевести в нашу больницу, и она уже будет рядом с сыном", – уточнил главврач.

Как сообщал OBOZREVATEL, 20 апреля в Харькове от осложнений, вызванных коронавирусом, умерла роженица. Ранее в то же втором роддоме скончались еще две женщины. Врачам удалось спасти детей.