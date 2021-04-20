От коронавируса в Украине вылечились более 12 тысяч за сутки: статистика

По состоянию на утро вторника, 20 апреля, в Украине официально подтверждено 1 961 956 случаев коронавирусной инфекции. Из них 8940 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 40 367 человек (+367 за сутки), а 1 499 752 пациента (+12 075 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (892), Харьковской (804), Полтавской (725), Одесской (691) и Киевской (647) областях.

Проведено тестирований за сутки – 77 678 (в частности методом ПЦР – 37 557, методом ИФА – 16 815, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 23 306).

г. Киев – 892 случая / 821 прививки;

Винницкая область – 211 случаев / 338 прививок;

Волынская область – 306 случаев / 481 прививки;

Днепропетровская область – 596 случаев / 512 прививок;

Донецкая область – 585 случаев / 763 прививки;

Житомирская область – 123 случая / 421 прививки;

Закарпатская – 133 случая / 211 прививок;

Запорожская область – 488 случаев / 806 прививок;

Ивано-Франковская область – 44 случая / 558 прививок;

Киевская область – 647 случаев / 445 прививок;

Кировоградская область – 129 случаев / 289 прививок;

Луганская область – 188 случаев / 230 прививок;

Львовская область – 477 случаев / 1770 прививок;

Николаевская область – 296 случаев / 210 прививок;

Одесская область – 691 случай / 529 прививок;

Полтавская область – 725 случаев / 281 прививки;

Ривненская область – 416 случаев / 377 прививок;

Сумская область – 97 случаев / 137 прививок;

Тернопольская область – 191 случай / 320 прививок;

Харьковская область – 804 случая / 425 прививок;

Херсонская область – 104 случая / 289 прививок;

Хмельницкая область – 198 случаев / 794 прививки;

Черкасская область – 402 случая / 341 прививки;

Черновицкая область – 178 случаев / 383 прививки;

Черниговская область – 19 случаев / 413 прививок.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Украины Максим Степанов спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19 после Пасхи.