Тищенко заявил, что на вечеринке жены были все переболевшие COVID-19: полный текст 'оправдания'

Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не считает, что вечеринка, которую он устроил на день рождения своей жены, нарушала карантинные ограничения.

В своем заявлении, опубликованном в Telegram-канале нардепа, он заверяет, что все гости уже переболели коронавирусом.

"С юридической точки зрения – и это аксиома для нашего карантинного времени – празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены. Подчеркну, что речь идет именно о номерах отеля, а не о ресторане, как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов", – отметил нардеп.

Тищенко подчеркнул, что никаких уголовных или административных дел, как и штрафов, пока нет.

"Так как нет самого факта нарушения. Тем не менее, я буду полностью содействовать полиции в расследовании (если оно необходимо при очевидных фактах). А сумму, потраченную на праздник, жена обязательно внесет в декларацию, если того будет требовать законодательство", – написал он.

В то же время Тищенко признал, что ситуация могла возмутить украинцев и извинился.

"Исходя из позиций общественной морали, я вполне признаю, что подобная ситуация могла возмутить украинское общество. Поэтому приношу свои самые искренние извинения. Но именно перед обществом, а не перед теми "разоблачителями", которые в перерывах между поисками скандалов и сенсаций сами зависают в закрытых ресторанах, а потом публикуют фейки о других. Да, возможно я позволил себе несколько вызывающий поступок и в этом моя вина. Хотя на дне рождения моей супруги было чуть больше 20 человек. Между прочим, все уже переболевшие. Все сдавали тесты на COVID-19 за сутки", – отметил нардеп.

По словам "слуги народа", празднование проходило в "узком и почти семейном кругу", поэтому он "не собирал гостей в ресторане и не приглашал кого-либо в заведение, запрещенное карантином".

"Я не только депутат, но и простой человек, у которого тоже есть семья. Прошу не поддаваться манипуляциям хейтеров в интернете. Все, что было сказано в информпространстве по поводу дня рождения моей жены – это чистой воды хайп, который сегодня является главным продажным элементом. И чем он сильнее, тем больше лайков и возмущенных перепостов. В любом случае, я признаю свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия", – подытожил нардеп.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.

Правоохранители нагрянули на место банкета Тищенко в отеле и по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.