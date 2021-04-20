Тищенко заявил, что на вечеринке жены были все переболевшие COVID-19: полный текст "оправдания"
Народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко не считает, что вечеринка, которую он устроил на день рождения своей жены, нарушала карантинные ограничения.
В своем заявлении, опубликованном в Telegram-канале нардепа, он заверяет, что все гости уже переболели коронавирусом.
"С юридической точки зрения – и это аксиома для нашего карантинного времени – празднования чего-либо в отельных номерах гостиниц абсолютно не запрещены. Подчеркну, что речь идет именно о номерах отеля, а не о ресторане, как об этом, не разобравшись, написала часть журналистов", – отметил нардеп.
Тищенко подчеркнул, что никаких уголовных или административных дел, как и штрафов, пока нет.
"Так как нет самого факта нарушения. Тем не менее, я буду полностью содействовать полиции в расследовании (если оно необходимо при очевидных фактах). А сумму, потраченную на праздник, жена обязательно внесет в декларацию, если того будет требовать законодательство", – написал он.
В то же время Тищенко признал, что ситуация могла возмутить украинцев и извинился.
"Исходя из позиций общественной морали, я вполне признаю, что подобная ситуация могла возмутить украинское общество. Поэтому приношу свои самые искренние извинения. Но именно перед обществом, а не перед теми "разоблачителями", которые в перерывах между поисками скандалов и сенсаций сами зависают в закрытых ресторанах, а потом публикуют фейки о других. Да, возможно я позволил себе несколько вызывающий поступок и в этом моя вина. Хотя на дне рождения моей супруги было чуть больше 20 человек. Между прочим, все уже переболевшие. Все сдавали тесты на COVID-19 за сутки", – отметил нардеп.
По словам "слуги народа", празднование проходило в "узком и почти семейном кругу", поэтому он "не собирал гостей в ресторане и не приглашал кого-либо в заведение, запрещенное карантином".
"Я не только депутат, но и простой человек, у которого тоже есть семья. Прошу не поддаваться манипуляциям хейтеров в интернете. Все, что было сказано в информпространстве по поводу дня рождения моей жены – это чистой воды хайп, который сегодня является главным продажным элементом. И чем он сильнее, тем больше лайков и возмущенных перепостов. В любом случае, я признаю свою вину перед украинским обществом и готов нести политическую ответственность за свои действия", – подытожил нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Тищенко устроил масштабное празднование дня рождения жены Аллы Барановской, несмотря на локдаун в Киеве. В СМИ написали, якобы вечеринка состоялась в столичном отеле Fairmont. На кадрах видно, что обслуживающий персонал находился в масках, а гости нет.
Правоохранители нагрянули на место банкета Тищенко в отеле и по факту нарушения карантинных требований зарегистрировали уголовное производство.
Вскоре в сети появилось новое видео с банкета ко дню рождения жены Тищенко.
Мероприятие посетило 30 человек, которые свободно заходили в помещение без средств индивидуальной защиты. Расследователи опубликовали новые кадры с засекреченной вечеринки и рассказали, какие гости там были.
Депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук осудила такие действия коллеги.