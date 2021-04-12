В Украине зафиксировали меньше всего новых больных COVID-19 с начала апреля

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро понедельника, 12 апреля, в Украине официально подтверждено 1 861 105 случаев коронавирусной инфекции. Из них 7856 – обнаружены за прошедшие сутки, что оказалось самым низким приростом с начала апреля.

От COVID-19 в стране умер уже 37 301 человек (+287 за сутки), а 1 416 215 пациентов (+5 355 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Коронавирус в Украине по состоянию на 12 апреля.
Динамика заболеваемости коронавирусом в Украине.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине Минздрав рекомендовал распространить "красный" уровень эпидемической опасности также на Харьковскую область. "Желтыми" же теперь являются два региона – к Херсонщине добавилась Ивано-Франковщина.

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