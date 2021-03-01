Хроника коронавируса на 1 марта: Украина оказалась на 15-м месте в мире по приросту больных

По состоянию на понедельник, 1 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились 114,6 млн человек. За минувший день выявили 311 706 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,9 млн человек, около 90 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались 2,5 млн пациентов. При этом выздоровели – более 90,2 млн. Больше всего больных COVID-19 зафиксировали в США – 49 тыс., Бразилии – 34 тыс. и Франции – 19 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

С начала пандемии заболели 1 347 849 украинцев, болезнь унесла жизни 25 982 граждан, однако 1 170 023 человека вылечился. Украина оказалась на 15-м месте в мире по приросту больных за последние сутки – заболели 5 833 человека.

Более 3000 граждан Украины получили первую прививку против COVID-19, а сама страна появилась на мировой карте вакцинации.

В 2021 году все желающие в Украине смогут получить вакцину от коронавируса. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Консультативная группа Центра по контролю и профилактике заболеваний США рекомендовала одноразовую вакцину Johnson & Johnson против COVID-19 для людей 18 лет и старше, передает CBS.