Степанов публично вакцинировался от COVID-19, на очереди – Зеленский. Все детали и фото

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Министр заявил, что будет использована вакцина Covishield

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в понедельник, 1 марта, сделал себе прививку от COVID-19.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, во время брифинга министр заявил, что для этого был использован препарат Oxford/AstraZeneca (Covishield).

"Я и президент Владимир Зеленский публично вакцинируемся против коронавируса препаратом Covishield, таким образом мы хотим продемонстрировать качество этой вакцины. Я буду первым человеком, потом будет Владимир Александрович. Думаю, вопрос о качестве вакцины после этого будут отсутствовать", – подчеркнул министр.

Министр заявил, что он будет вакцинироваться первым.
Министр заявил, что будет использована вакцина Covishield.
Степанов провел брифинг перед вакцинацией.
Глава МОЗ Украины Степанов вакцинировался.
Глава МОЗ Украины Степанов вакцинировался.
Глава МОЗ Украины Степанов вакцинировался.
Глава МОЗ Украины Степанов вакцинировался.

Вакцинация от COVID-19 привезенным в Украину препаратом производства Oxford /AstraZeneca (Covishield) в Киевской области началась 24 февраля.

25 февраля начался процесс вакцинации против COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) начался в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за первый день вакцинации в столице прививку против COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) получили 90 медработников.

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