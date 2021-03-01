Степанов публично вакцинировался от COVID-19, на очереди – Зеленский. Все детали и фото

Глава министерства здравоохранения Украины Максим Степанов в понедельник, 1 марта, сделал себе прививку от COVID-19.

Как сообщил корреспондент OBOZREVATEL, во время брифинга министр заявил, что для этого был использован препарат Oxford/AstraZeneca (Covishield).

"Я и президент Владимир Зеленский публично вакцинируемся против коронавируса препаратом Covishield, таким образом мы хотим продемонстрировать качество этой вакцины. Я буду первым человеком, потом будет Владимир Александрович. Думаю, вопрос о качестве вакцины после этого будут отсутствовать", – подчеркнул министр.

Вакцинация от COVID-19 привезенным в Украину препаратом производства Oxford /AstraZeneca (Covishield) в Киевской области началась 24 февраля.

25 февраля начался процесс вакцинации против COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) начался в Киеве.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что за первый день вакцинации в столице прививку против COVID-19 препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) получили 90 медработников.