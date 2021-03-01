Голубовская: течение COVID-19 существенно изменилось, летальность увеличится

Главный инфекционист Министерства здравоохранения Украины Ольга Голубовская заявила, что клиническое течение коронавирусной болезни в очередной раз существенно изменилось.

По ее словам, среди новых особенностей – рост доли молодых людей 30+ с тяжелым течением COVID-19 и устойчивость организма к традиционным методам лечения. Врач перечислила их на своей странице в Facebook.

Голубовская написала, что участились случаи обострения процесса в остром периоде. Она подчеркнула, что это всегда утяжеляет течение болезни и ухудшает прогноз.

Кроме того, информативность некоторых простых лабораторных показателей, например, СРБ (С-реактивный белок – ред.), снизилась. То есть имеет место отсутствие взаимосвязи его низких значений с тяжестью течения коронавирусной инфекции.

Инфекционист рассказала, что об ожидании улучшения состояния с 14-16 дня болезни "можно забыть", поскольку приблизительно у трети госпитализированных больных именно с этого времени или чуть раньше наступает ухудшение, иногда очень серьёзное.

"Объяснить такие особенности, возникшие буквально на глазах, просто процессами адаптации микро- и макроорганизма, нельзя. Скорее мы имеем дело с новым штаммом возбудителя, с каким – не знаю, пока официально полученные данные из референс-лабораторий показывают, что секвенированные образцы материала от больных имеют принадлежность к генетической линии В, имеющей китайские "корни", – пояснила Голубовская.

Медик подчеркнула, что учитывая такие особенности течения COVID-19, надо ожидать увеличение летальности, в том числе у молодых людей.

Она посоветовала медикам при ведении таких больных прежде всего ориентироваться на клинику заболевания, а лабораторные показатели оценивать критически.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Ольга Голубовская предположила, что в Украине циркулируют новые штаммы коронавируса. Однако официально пока что британского и других особо опасных штаммов в стране не обнаружили.