Антитела к коронавирусу имеют менее 10% человечества – ВОЗ

По соcтоянию на март 2021 года менее 10% человечества выработали антитела к коронавирусу.

Об этом сообщила главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения Сумь Сваминатан, передает пресс-служба ВОЗ в Twitter.

Такие результаты показали почти 500 мировых исследований. По ее словам, вакцинация является единственным способом достижения коллективного иммунитета.

"Конечно, в некоторых местах, особенно в городских районах с большой плотностью населения, есть территории, где 50-60% жителей подверглись заражению вирусом и имеют антитела. Однако это не означает, что весь город, провинция или страна достигли коллективного иммунитета. Единственный путь к достижению коллективного иммунитета подобного масштаба – это вакцинация", – отметила представитель ВОЗ.

Антитела – это белок, вырабатывающийся в организме после инфекции. Он ослабляет вирусную активность и предотвращают повторное инфицирование в течение определенного времени. Более сильными считаются антитела у людей, перенесших болезнь в тяжелой форме.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, японские ученые выяснили, сколько времени у человека могут сохраняться антитела к коронавирусу после заражения.