Шмыгаль: вакцину от COVID-19 в Украине в 2021 году получат все желающие

Все желающие в Украине в течение 2021 года смогут получить вакцину от коронавируса.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в сообщении на своей странице в Facebook. По словам главы правительства, в рамках кампании вакцинации, которая началась на этой неделе, прививки сделали 3 тысячам 141 человеку.

В частности, первыми вакцину AstraZeneca/Oxford, которая производится в Индии, получили врачи, непосредственно борющиеся с COVID-19. Кроме того, 27 февраля началась вакцинация военных в Луганской области.

"Украина имеет контрактов на более 30 миллионов доз вакцины, и мы продолжаем переговоры", – сообщил Шмыгаль.

А Минцифры и Минздрав анонсировали запуск нового проекта, благодаря которому украинцы смогут записаться в лист ожидания на вакцинацию через приложение или веб-портал "Дія". Это поможет избежать очередей и заполнения "лишних бумажек", пообещал премьер.

Также, среди прочего, Денис Шмыгаль сообщил о некоторых других инициативах.

В частности, с 1 марта пенсии для 8 миллионов украинцев станут больше на 11% (в среднем на 300 грн). А люди старше 75 лет в этом году начнут получать дополнительные выплаты в размере 400 грн каждый месяц.

В 2021 году услугой "еМалятко" смогут воспользоваться родители детей, родившихся на временно оккупированных территориях.

Для поддержки украинских ветеранов был запущен сервис "е-Ветеран", с помощью которого они смогут онлайн получать информацию о санатарно-курортных учреждениях и учреждениях, предоставляющих услуги по психологической реабилитации.

Максимальная помощь малому и среднему бизнесу в рамках программы "5-7-9" была увеличена вдвое – с 200 тысяч евро до 400 тысяч евро.

Госфонд развития предпринимательства и семь украинских банков подписали соглашение об участии в программе "Доступная ипотека". Как ожидается, в этом году ее объем составит 5 миллиардов гривен, а воспользоваться ею смогут около 5 тысяч семей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Шмыгаль объяснил, как будет проходить индексация пенсий с 1 марта 2021 года. По словам премьера, Кабмин стремится к тому, чтобы пенсии индексировались автоматически.