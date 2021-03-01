В США женщина 150 дней болела коронавирусом

В штате Флорида (США) 55-летняя Изабель Пупо 150 дней болела коронавирусом. Женщина попала в больницу с тяжелым течением COVID-19 и пневмонией в июле 2020 года, а выздоровела в ноябре.

Она была выписана спустя пять месяцев, а затем еще три месяца провела в реабилитационном центре, прежде чем вернутся домой в феврале 2021, сообщает Daily Mail (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Из-за высокого индекса массы тела пациентку было рискованно подключать к аппарату ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация). Он буквально замещает функцию легких, в отличие от искусственной вентиляции легких, а также поддерживает функцию сердца. Однако врачи все равно выбрали такой способ лечения и женщина была 67 дней подключена к аппарату.

"Я чудо Божье. Я доказательство того, что Бог существует. Я повторю: с научной точки зрения, я не должна была жить", – сказала женщина после своего выздоровления.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по соcтоянию на март 2021 года менее 10% человечества выработали антитела к коронавирусу. Такие результаты показали почти 500 мировых исследований.