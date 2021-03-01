В США начались поставки однодозовой вакцины Johnson & Johnson

Компания Johnson & Johnson начала поставки своей однодозовой вакцины против коронавируса в центры вакцинации в США.

Спустя 24-48 часов после доставки препаратов американцам начнут делать прививки, пишет "Голос Америки" со ссылкой на заявление гендиректора компании.

Пока речь идет о 4 миллионах доз, однако к июню планируется поставка 100 млн доз.

Как отмечает издание, эффективность вакцины Johnson & Johnson в предотвращении заболевания коронавирусом составляет лишь 66% в отличие от Pfizer и Moderna (более 90%). В то же время эффективность первой в предотвращении тяжелых форм заболевания – 85%, а в предотвращении госпитализации – 100%.

Также препарат более проще транспортировать и можно хранить в обычных холодильниках при более высоких температурах.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 февраля Управление по контролю качества продуктов и лекарственных препаратов США одобрило к применению вакцину Johnson & Johnson.

Напомним, что первой страной, которая одобрила этот препарат, стал Бахрейн.