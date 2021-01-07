Хроника COVID-19 в Украине и мире на 7 января: в мире заразились рекордные 781 тысяч

По состоянию на четверг, 7 января, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились более 87,6 млн человек. За минувший день выявлены более 781 тысячи новых инфицированных, что стадо суточным рекордом с начала пандемии.

Всего от болезни скончались почти 1,9 млн пациентов, а побороли болезнь – более 63 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 261 тысяч (всего 22 млн), Бразилии – 63 тысяч (8 млн) и Великобритании – 62 тысячи (3 млн).

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине диагностированы 1 099 493 случая COVID-19. Скончались 19 505 пациентов, выздоровели – 773 214

В клинике в Киеве подтвердили вакцинацию от коронавируса вип-клиентов.

Страны ЕС попросили Еврокомиссию помочь Украине с вакцинами.

Ученые назвали худшие последствия коронавируса.

Главное за 7 января: