Хроника COVID-19 в Украине и мире на 7 января: в мире заразились рекордные 781 тысяч

Алексей Титофф Мир 07:29, 7.01.2021 Обновлено: 08:31, 7.01.2021

По состоянию на четверг, 7 января, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились более 87,6 млн человек. За минувший день выявлены более 781 тысячи новых инфицированных, что стадо суточным рекордом с начала пандемии.

Всего от болезни скончались почти 1,9 млн пациентов, а побороли болезнь – более 63 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 261 тысяч (всего 22 млн), Бразилии – 63 тысяч (8 млн) и Великобритании – 62 тысячи (3 млн).

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Коронавирус в мире
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Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 7 января:

  • По состоянию на утро четверга, 7 января, в Украине официально подтверждено 1 099 493 случая коронавирусной инфекции. Из них 8 997 – обнаружено за прошедшие сутки.

  • Бывшая кандидат в президенты, лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановська переболела после заражения коронавирусом. По словам ее пресссекретаря, она перенесла болезнь "достаточно легко".

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