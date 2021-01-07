Испания договорилась о 600 тысячах доз вакцины Moderna
Испания получит 600 тысяч доз вакцины против коронавируса (COVID-19) компании Moderna.
Министр здравоохранения Сальвадор Илла отметил, что их страна получит препарат в течение ближайших шести недель в рамках контракта с Европейским Союзом, передает Reuters.
Отметим, что Илла, ранее объявивший о выдвижении на пост президента от региона Каталонии, также сказал, что останется министром здравоохранения до тех пор, пока не начнет предвыборную кампанию по выборам, которые должны пройти в феврале.
Напомним, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) утвердило к применению в Евросоюзе вакцину от COVID-19 производства компании Moderna.
Ранее Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило массовое использование вакцины от коронавируса компании Moderna.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ученые выяснили, насколько быстро может начать действовать вакцина Moderna против COVID-19.
Стоимость одной дозы вакцины от Moderna составляет $18. Это самый дорогой подобный препарат наряду с вакциной от Sinovac Biotech (Китай), которую заказала Украина.
Также стало известно, в каких странах быстрее всего идет вакцинация против коронавируса. Была опубликована инфографика.