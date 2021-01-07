Испания договорилась о 600 тысячах доз вакцины Moderna

Испания получит 600 тысяч доз вакцины против коронавируса (COVID-19) компании Moderna.

Министр здравоохранения Сальвадор Илла отметил, что их страна получит препарат в течение ближайших шести недель в рамках контракта с Европейским Союзом, передает Reuters.

Отметим, что Илла, ранее объявивший о выдвижении на пост президента от региона Каталонии, также сказал, что останется министром здравоохранения до тех пор, пока не начнет предвыборную кампанию по выборам, которые должны пройти в феврале.

Напомним, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) утвердило к применению в Евросоюзе вакцину от COVID-19 производства компании Moderna.

Ранее Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило массовое использование вакцины от коронавируса компании Moderna.

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