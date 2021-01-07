На Прикарпатье от коронавируса умер бывший мэр

От коронавируса умер бывший городской глава города Долина Ивано-Франковской области Владимир Гаразд.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Долинской городской организации партии "Европейская Солидарность".

"С невыразимой печалью сообщаем, что сегодня (6 января – Ред.) в 19:40 после длительной борьбы с болезнью ушел из жизни многолетний мэр Долины Владимир Степанович Ладно", – говорится в сообщении.

Отметим, что еще 18 декабря Гаразд на своей странице в Facebook сообщил, что заразился коронавирусом. А уже 25 мая в Долинской городском совете сообщили, что его состояние ухудшилось и он находится в реанимации.

Известно, что прощание и похороны Гаразда состоятся в пятницу, 8 января. Прощальная церемония пройдет возле семейного дома и в Церкви Положение честной Ризы села Малая Турья Долинского района. Похоронят его на городском кладбище Долины.

54-летний Владимир Ладно был мэром Долины с 2006 до 2020 года. После последних местных выборов он стал председателем фракции "Европейская Солидарность" в Долинской горсовете.

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