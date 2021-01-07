Хроніка COVID-19 в Україні та світі на 7 січня: у світі заразилися рекордні 781 тисяч

Олексій Тітофф Світ 07:29, 7.01.2021 Оновлено: 07:31, 7.01.2021

Станом на четвер, 7 січня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися більш 87,6 млн осіб. За минулий день виявлено більше 781 тисячі нових інфікованих, що стадо добовим рекордом з початку пандемії.

Всього від хвороби померли майже 1,9 млн пацієнтів, а побороли хворобу – більше 63 млн. Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 261 тисяч (всього 22 млн), Бразилії – 63 тисяч (8 млн) і Великобританії – 62 тисячі (3 млн).

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Коронавірус в світі
Worldometers
Статистика по світу
Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

Головне за 7 січня:

  • Колишня кандидатка у президенти, лідерка опозиції Білорусі Світлана Тихановська перехворіла після зараження коронавіусом. За словами її прессекретарки, вона перенесла хворобу "досить легко".

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