Ляшко анонсировал поставку м-РНК вакцины от COVID-19 в Украину

Глобальный фонд доступа к вакцинам против COVID-19 (COVAX) сообщил о возможности поставки вакцины в Украину в ближайшее время.

Об этом на своей странице в Facebook 7 января написал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко. Он уточнил, что речь идет о м-РНК вакцине.

"P.s. получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины в ближайшее время", – написал Ляшко.

Как мы сообщали ранее, глава редакционного совета OBOZREVATEL и президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский опубликовал фотографию вакцины от коронавируса, которую незаконно могли привезти для украинских чиновников из Израиля.