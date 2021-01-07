Хроника COVID-19 в Украине и мире на 7 января: в мире заразились рекордные 781 тысяч

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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Хроника COVID-19 в Украине и мире на 7 января: в мире заразились рекордные 781 тысяч

По состоянию на четверг, 7 января, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились более 87,6 млн человек. За минувший день выявлены более 781 тысячи новых инфицированных, что стадо суточным рекордом с начала пандемии.

Всего от болезни скончались почти 1,9 млн пациентов, а побороли болезнь – более 63 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 261 тысяч (всего 22 млн), Бразилии – 63 тысяч (8 млн) и Великобритании – 62 тысячи (3 млн).

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Хроника COVID-19 в Украине и мире на 7 января: в мире заразились рекордные 781 тысяч
Хроника COVID-19 в Украине и мире на 7 января: в мире заразились рекордные 781 тысяч
Главное за 7 января:

  • Бывшая кандидат в президенты, лидер оппозиции Беларуси Светлана Тихановська переболела после заражения коронавирусом. По словам ее пресссекретаря, она перенесла болезнь "достаточно легко".

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