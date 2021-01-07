Хроніка COVID-19 в Україні та світі на 7 січня: у світі заразилися рекордні 781 тисяч

Станом на четвер, 7 січня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися більш 87,6 млн осіб. За минулий день виявлено більше 781 тисячі нових інфікованих, що стадо добовим рекордом з початку пандемії.

Всього від хвороби померли майже 1,9 млн пацієнтів, а побороли хворобу – більше 63 млн. Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 261 тисяч (всього 22 млн), Бразилії – 63 тисяч (8 млн) і Великобританії – 62 тисячі (3 млн).

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні діагностовано 1 090 496 випадків COVID-19. Померли 19 357 пацієнтів, одужали – 761 898.

У клініці в Києві підтвердили вакцинацію від коронавірусу віп-клієнтів.

Країни ЄС попросили Єврокомісію допомогти Україні з вакцинами.

Вчені назвали найгірші наслідки коронавірусу.